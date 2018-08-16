العبادي لـCNN: لا أفهم لماذا لا يتم القضاء على داعش في سوريا.. وهذا موقفنا من السعودية وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بينت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأربعاء، أن إطلاق النار الذي جرى في حي السوق بمحافظة البكيرية سببه ملاحقة شخص يتبنى فكر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

وأوضحت الداخلية في بيان على لسان المتحدث الأمني: "الجهات الأمنية، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن/ فواز عبدالرحمن عيد الحربي، لفكر داعش الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي، وعند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء الموافق 1439/12/4هـ ، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الانظار حيث تم تعقب أثره".

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن، ولله الحمد بسوء".

وبينت الداخلية أنها عثرت بحوزة الحربي على "سلاح رشاش وعدد (359) طلقه نارية حية، وحامل به خمسة مخازن، ومسدس وعدد 2 مخزن وعدد 30 طلقة نارية مسدس".