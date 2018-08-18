مصر تتسلم متهما باختطاف طائرة من قبرص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، مساء السبت، "نجاح الإجراءات القانونية لاسترداد" المتهم باختطاف طائرة مصرية في قبرص عام 2016.

وأصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بيانا، أعلن فيه "نجاح الإجراءات القانونية التى اتخذتها النيابة العامة لاسترداد المصرى الجنسية سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية، فى القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام محلية قرار النائب العام المصري بـ"إحالة المتهم بخطف الطائرة إلى النيابة المختصة للتحقيق فى الواقعة، وذلك بعد تسليم السلطات القبرصية المتهم للقاهرة، بناء على الحكم الصادر من المحكمة العليا القبرصية بتسليمه"، حسب البيان.

وفي مارس/ آذار 2016، اختطفت الطائرة الخاصة بالرحلة رقم 181، التابعة لشركة مصر للطيران، وأجبرت على تغيير مسارها من محافظة الإسكندرية المصرية إلى مطار لارنكا بدولة قبرص.

وحينها، كشفت السلطات القبرصية عن لائحة التهم التي وجهتها إلى سيف الدين مصطفى، المصري الذي خطف الطائرة، إذ اتهمته السلطات رسميا باختطاف طائرة والتهديد بالعنف والتهديد باستخدام المتفجرات وخطف الركاب وانتهاكات لقوانين الطيران المدني، وفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للشرطة القبرصية، التي أكدت اعتراف مصطفى بجميع التهم الموجهة إليه.