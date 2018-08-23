قرقاش ينتقد "فتوى القرضاوي" بشأن الحج: يصمت حيال تطبيع قطر مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، موقف يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بشأن الحج، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، فضلا عن استغرابه "أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل"، حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

وفي سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، كتب قرقاش: "غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروّج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها، بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة. الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح".

وقال قرقاش: "لن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف".

واختتم: "قمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج ويصمت حيال التطبيع والاتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة".