دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، نشرت تغريدة في حسابها على موقع "تويتر"، الخميس، بشأن لقاء وفد من جماعة الحوثي مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، مؤخرا، معتبرة أنه "يظهر طبيعة التهديد الإرهابي الإقليمي".

وفي التغريدة المنشورة بحساب هايلي، جاء التعليق على الصورة الخاصة باللقاء: "يشكل وكلاء إيران في لبنان واليمن مخاطر كبيرة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله".

وتضمن التعليق أنه "يجب أن ينتبه المجتمع الدولي إلى هذا الأمر وأن يكون مهتمًا للغاية"، في إشارة إلى لقاء الوفد الحوثي مع نصرالله.