ناشط سعودي بألمانيا لـCNN: حزمة تهم موجهة لإسراء الغمغام ومجموعتها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الناشط السعودي المقيم في ألمانيا، علي الدبيسي، إن إسراء الغمغام ومجموعتها يواجهون حزمة من التهم ولا يقتصر الأمر على تهمة الخروج بمظاهرات، على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى تقارير لا يمكن لـCNN التأكد من صحنها بصورة مستقلة، تشير إلى طلب النيابة العامة السعودية إلحاف عقوبة الإعدام بالغمغام ومجموعتها.

وأوضح الدبيسي في تصريح لـCNN إن التهم الموجهة تتراوح من الانضمام لمجموعة إرهابية متعاونة مع دولة عدوة إلى المشاركة في مظاهرات وتصويرها ونشرها على شبكة الانترنت. ولم ترد السلطات السعودية على طلب CNN للتعليق على هذا الموضوع حتى كتابة هذا التقرير.

منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية نشرتا تقريرين قالتا فيه إن الغمغام وزوجها إلى جانب ثلاثة آخرين من النشطاء الشيعة يواجهون عقوبة الإعدام لتهم تحوم حول خروجهم في مظاهرات مطالبة بحقوق إضافية لنحو مليوني شيعي مقيمين في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الذي تمر بلاده بأزمة دبلوماسية مع السعودية بعد تصريحات أدلت بها الخارجية الكندية حول حقوق الإنسان بالمملكة، قال في رد على سؤال حول الغمغام، الخميس: "نحن مستمرون بالانخراط دبلوماسيا مع المملكة العربية السعودية واعتقد أن من المهم وجود علاقات إيجابية مع دول حول العالم، وفي الوقت ذاته عبرنا عن قلقنا من عقوبات الإعدام في السعودية، وقلقنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومواقفنا التي يشاركنا بها العالم ستستمر للوقوف بصالح حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.."