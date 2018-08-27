عمرو أديب عن لقائه مع جون ماكين: عاصف عنيف.. وكان يكره مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال أصداء رحيل السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، تحظى باهتمام العالم، وكان من بين المعلقين على نبأ وفاته الإعلامي المصري، عمرو أديب.

فقد كتب عمرو أديب، في حسابه على موقع "تويتر": "كنت من الاعلاميين العرب القلائل الذين أجروا لقاءً تليفزيونيا مع جون ماكين، وكان لقاءً عاصفًا عنيفًا".

وفي 2013، أجرى عمرو أديب لقاءً تليفزيونيا مع ماكين، الذي توفي، قبل يومين، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال أديب عن اللقاء عبر حسابه على موقع "تويتر": "الرجل كان يكره مصر وكان يتوقع وقتها السقوط لنا بين لحظة وأخرى"، مضيفا: "ذهب ماكين إلى خالقه وبقينا نحن، ومازال في يدنا الحفاظ على دولتنا وحمايتها من السقوط؛ سواء لأسباب داخلية أو خارجية".