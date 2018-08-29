دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، الانفجار الذي استهدف حاجزا أمنيا في منطقة القائم قرب الحدود بين العراق وسوريا، وذلك في بيان منسوب نشرته وكالة أعماق، التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم.

وقال أحمد جديان، قائم مقام قضاء القائم في تصريح لـCNN إن عدد قتلى هذا الهجوم ارتفع إلى ثمانية أشخاص إلى جانب جرح 15 آخرين، لافتا إلى أن الحافلة الصغيرة جاءت من المنطقة الصحراوية الواقعة تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية)

وأردف المسؤول العراقي أن حظرا جزئيا على حركة السيارات طبق على مدى خمس ساعات كإجراء احتياطي تحسبا لهجوم انتحاري آخر.

ويشار إلى أن القائم تبعد 350 كيلومترا غرب العاصمة العراقية، بغداد، وكانت آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في البلاد، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.