قرقاش يرد على سفير الدوحة بأمريكا: شتاء قطر المظلم سيطول

بين مقاتلات القاعدة ومشاركة الجيش الإماراتي.. ما هي تفاصيل غارة أمريكا ضد القاعدة في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على مقال سفير قطر في أمريكا، الشيخ مشعل آل ثاني، وهجوم الأخير على الإمارات والسعودية ودورهما في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة، ’عودة الوعي‘ القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح".

وتابع قائلا: "أما تكرار الادعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره".

واردف الوزير الإماراتي بالقول: "التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول".