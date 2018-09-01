بومبيو يغرد بشأن تقارير "نقل الصواريخ" من إيران إلى العراق.. ماذا قال؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، قلقه بشأن تقارير نسبت إلى إيران قيامها بنقل صواريخ باليسيتة إلى العراق، وهو الأمر الذي نفته طهران.

وفي حسابه على "تويتر"، قال بومبيو: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الخاصة بقيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى العراق. إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون انتهاكا صارخًا للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2231".

واختتم بومبيو حديثه، قائلا: "يجب أن تحدد بغداد ما يحدث في العراق وليس طهران"، حسب تغريدته على موقع "تويتر".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد نفي ما تم تداوله بشأن نقل صواريخ باليستية من بلاده إلى العراق، واصفا ذلك الأمر بـ"محض كذب" و"فارغ" و"مضحك"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية، السبت.