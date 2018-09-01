تفاصيل جديدة بشأن صورة مبارك.. صاحبتها تتحدث

باسم يوسف يعلق لـCNN على عدم خروج مظاهرات بعد الإفراج عن مبارك

أوباما لـCNN: جميعنا تفاجأ بالاتجاه الذي سلكه الربيع العربي ولم يتوقع أحد خروج مبارك من السلطة بصورة جازمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال الصورة المتداولة للرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، تسيطر على حديث العديد من المستخدمين عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث بدت على ملامحه كبر السن وزيادة في الوزن، وكانت تجلس إلى جواره إحدى السيدات.

وفي حسابها على "تويتر"، قالت هيلي السعدني، التي كانت تجلس إلى جوار مبارك، السبت: "أخذت هذه الصورة مع الرئيس مبارك وطُلب مني عدم نشرها، وكان علي أن أحترم رغبتهم في الخصوصية، لكن الصورة سرقت من هاتفي وتم تسريبها وانتشرت بسرعة دون موافقتي".

وأبدت هيلي أسفها عما حدث بشأن صورة مبارك، معتبرة أن "الشخص الذي قام بذلك يجب أن يكون قريبا من الوصول إلى هاتفي"، خاتمة بقولها: "عار!"، وذلك دون أن تكشف عن موعد التقاط الصورة أو المكان الذي شهد ذلك، ما يفتح باب التساؤل حول الشخصية التي تقف وراء نشر تلك الصورة، فضلا عن أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل مما ينقل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، استحوذت صورة مبارك على اهتمام نجله الأكبر، علاء، إذ استنكر، السبت، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، تغطية إحدى الصحف المصرية لقصة أبيه، وجاء تعليقه على النحو التالي:

وعلى صعيد متصل، نقلت صفحة "أنا آسف يا ريس"، وهي إحدى أكبر الصفحات الداعمة للرئيس الأسبق عبر "فيسبوك"، تعليقات المستخدمين بشأن صورة مبارك، التي جاءت على النحو التالي: