بكتاب "الخوف": مساعدو ترامب أخفوا أوراقا لحماية الأمن القومي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشر الصحفي الأمريكي المخضرم، بوب وودوارد، كتابا قال إنه يقتبس على لسان وزراء ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، ويظهر حجم عدم الثقة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والطريقة التي يسيّر فيها الأمور، واصفا البيت الأبيض بـ"بلدة مجانين".

واقتبس وودوارد في كتابه الذي أطلق عليه اسم "الخوف.. ترامب في البيت الابيض" على لسان مساعدين مقربين من الرئيس ترامب، وتأكيد أنهم قاموا بإخفاء أوراق من على مكتبه مخافة أن يوقعها الأمر الذي رأوا أنه يهدد الامن القومي للبلاد.

واقتبس الكتاب في صفحاته الـ448، على لسان جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، وصفه بأن ترامب "أحمق"، في حين اقتبس على لسان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قوله إن ترامب لديه فهم شخص في "الصف الخامس أو السادس"، أما محامي ترامب الشخصي السابق، جون دود، فقال إن ترامب "كاذب" لافتا على أن الرئيس الأمريكي سينتهي به المطاف في "بدلة برتقالية، إذا ما وقف أمام رئيس لجنة التحقيق الخاصة لروبيرت مولر.

وحصلت CNN على نسخة من كتاب وودورد المفروض نشره في الـ11 من سبتمبر، ويقدم ما يصفه بدلائل على مدى "هوس ترامب بروسيا" ولجنة التحقيق الخاصة (لجنة مولر) في حين أن كم المعلومات والتصريحات المرفقة في الكتاب من المتوقع أن يلعب دورا كبيرا في "انتخابات منتصف المدة" بنوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.