تعليق جديد من علاء مبارك على صورة أبيه

أوباما لـCNN: جميعنا تفاجأ بالاتجاه الذي سلكه الربيع العربي ولم يتوقع أحد خروج مبارك من السلطة بصورة جازمة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من جديد عاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الخميس، للحديث عن صورة والده التي تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضي.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب علاء، الابن الأكبر لمبارك: "صحفي مهذب اعتبر تعليقي علي صورة والدي إهانه للجريدة! وصفني بالجاهل ومشجع الترسو! إلخ"، دون أن يذكر اسمه.

وتابع علاء: "واضح أنه لم يتابع كم التعليقات من المصريين والأشقاء العرب للاطمئنان على صحة والدي وليس سعر الكرسي"، خاتما بقوله: "احترم عقول الناس كي تُحترم، وعلى التطاول: يُخَاطبني السفيهُ بكل قبحٍ، فأكره أن أكون له مجيبا"، حسب تعبيره.

وسيطرت الصورة المتداولة لمبارك على حديث العديد من المستخدمين عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث بدت على ملامحه كبر السن وزيادة في الوزن، وكانت تجلس إلى جواره إحدى السيدات.

وفي حسابها على "تويتر"، قالت هيلي السعدني، التي كانت تجلس إلى جوار مبارك، السبت الماضي: "أخذت هذه الصورة مع الرئيس مبارك وطُلب مني عدم نشرها، وكان علي أن أحترم رغبتهم في الخصوصية، لكن الصورة سرقت من هاتفي وتم تسريبها وانتشرت بسرعة دون موافقتي".

وأبدت هيلي أسفها عما حدث بشأن صورة مبارك، معتبرة- في تغريدتها التي لم تعد منشورة بحسابها على تويتر- أن "الشخص الذي قام بذلك يجب أن يكون قريبا من الوصول إلى هاتفي"، خاتمة بقولها: "عار!"، وذلك دون أن تكشف عن موعد التقاط الصورة أو المكان الذي شهد ذلك، ما يفتح باب التساؤل حول الشخصية التي تقف وراء نشر تلك الصورة، فضلا عن أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل مما ينقل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

والسبت الماضي، استحوذت صورة مبارك على اهتمام نجله الأكبر، علاء، إذ استنكر، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، تغطية إحدى الصحف المصرية لقصة أبيه، وجاء تعليقه على النحو التالي: