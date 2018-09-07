قرقاش عن محادثات جنيف: تعودنا من الحوثي المراوغة

مقتل عشرات الأطفال في غارة على حافلة مدرسية باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الحوثيين بشأن عدم انعقاد محادثات جنيف، التي كانت من المفترض أن تجمعهم على طاولة واحدة مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وفي حسابه على "تويتر"، الجمعة: قال قرقاش "تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية".

واختتم قرقاش تغريدته عن محادثات جنيف، قائلا إنه "بالمقابل يبرز موقف الحكومة (اليمنية) بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي".