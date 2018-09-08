إيران تستدعي سفيرها بالعراق بعد حرق قنصليتها بالبصرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الجمعة، سفيرها بالعراق، وذلك على خلفية اعتداء محتجين على القنصلية في البصرة ضمن موجة احتجاجات واسعة تشهدها المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله: "إثر اضرام النار بمبني القنصلية الايرانية في البصرة من قبل بعض المدفوعين، فقد تم استدعاء السفير العراقي في طهران الي وزارة الخارجية مساء الجمعة وتم ابلاغه مذكرة احتجاج شديدة للحكومة العراقية لتقاعس القوات الامنية في الحفاظ على هذا المبنى".

وتابع المتحدث قائلا: "في هذا اللقاء ابدى مدير عام دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية استغرابه ازاء عدم تحرك قوات الشرطة في البصرة وقال: رغم استفزازات الايام الماضية من قبل بعض العناصر المشبوهة ضد القنصلية الايرانية العامة، لم تعمل الحكومة العراقية بوعودها وطمأناتها التي قدمتها عبر القنوات الدبلوماسية لأداء واجبها".

وأضاف التقرير أنه "طلب من السفير العراقي في اللقاء لنقل احتجاج إيران الشديد الي حكومة بلاده والمبادرة سريعا للكشف عن هوية المسببين واعتقالهم ومحاكمتهم".