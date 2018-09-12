برلماني مصري يهاجم المرزوقي: شعب تونس العظيم لا يقبل بهذا التطاول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم البرلماني المصري مصطفى بكري الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، الأربعاء، قائلا إنه "ارتهن نفسه خادما لفرنسا"، رافضا تصريحاته بشأن الأحكام الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، واعتبر أن الشعب التونسي "لا يمكن أن يقبل بهذا التطاول" في حق مصر.

وفي سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال بكري إن "المرزوقي هو واحد من نشطاء حقوق الإنسان ارتهن نفسه خادما لفرنسا قبل أن يصير رئيسا في الزمن الغابر"، مضيفا أن "المرزوقي رئيس تونس السابق لا يكف عن التطاول على مصر وعلى القيادة المصرية، التي أسقطت رفاقه الإخوان".

وأضاف بكري: "المرزوقي الذي يضع يده الآن في يد الإرهابيين والخونه يتهم قضائنا النزيه بأنه يصدر أحكاما تعبر عن إرهاب الدولة ويتطاول عليه، ويزعم أن احكامه هدفها بث الرعب".

وتابع: "ينسى هذا (....) أن الرئيس السيسي جاء بانتخابات حرة بنسبه تزيد على الـ٩٧٪، هذا الجاهل يتهم قضاة مصر بأنهم خدم الاستبداد"، ليشدد بعدها بقوله: "قضاة مصر ليسوا عبيدا للأجانب، ولم يقفوا ضد أوطانهم كما فعلت في زمن الرئيس زين العابدين بن علي"، وفقا لتعبيره.

وكان المرزوقي كتب في صفحته على موقع "فيسبوك" قبل 3 أيام: "آخر شطحات أتباع النظام المصري وفي طياته خبران: خاطئ وصحيح. الخبر الخاطئ: أنه كان لي أدنى نية لدخول مصر السيسي. الخبر الصحيح: أنني كنت وسأبقى ضدّ سياسات الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفقير والقمع والعمالة والفساد.. وأنني سأزور مصر يوم تتحرر من أغبى استبداد عرفته وستتجاوزه المحروسة وشعبها العظيم"، حسب تعبيره.

آخر شطحات أتباع النظام المصري وفي طياته خبران : خاطئ وصحيح الخبر الخاطئ : أنه كان لي أدنى نية لدخول مصر السيسي,... Posted by ‎منصف المرزوقي - Moncef Marzouki‎ on Sunday, September 9, 2018

ووجَّه المرزوقي، الثلاثاء، ما اعتبره "نداء" إلى "كل مواطن ومواطنة من الخليج إلى المحيط"، قائلا عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "شارك بإمضائك في الحملة العربية والدولية ضد موجة الإعدامات المرتقبة في مصر في حق سجناء سياسيين".

نداء إلى كل مواطن ومواطنة من الخليج إلى المحيط . شارك بامضائك في الحملة العربية والدولية ضد موجة الاعدامات المرتقبة في... Posted by ‎منصف المرزوقي - Moncef Marzouki‎ on Monday, September 10, 2018

واعتبر بكري أن "شعب تونس العظيم الذي لفظ المرزوقي لا يمكن أن يقبل بهذا التطاول، لقد أسس لنفسه مع أيمن نور وتوكل كرمان وقادة الإخوان ما سمي بالمجلس العربي للثورات العربية، الذي تتولي قطر وتركيا وأطراف أجنبية الصرف عليه".

وواصل بكري في رسائله الموجهة إلى المرزوقي: "لقد عدت لعادتك القديمة، وأذكرك بالمواجهة التي جرت بيني وبينك منذ أكثر من ١٤ عاما في برنامج الاتجاه المعاكس (برنامج على قناة الجزيرة القطرية)، لقد قلت لك إنك عميل ترتزق من فرنسا وتقيم على أرضها لتعادي بلادك، اليوم تكرر ذات السيناريو"، خاتما بقوله: "مصر ستبقى مرفوعة الرأس رغم أنف كل المعاديين، وقضاء مصر سيبقى مرفوع الهامة ولو كره الحاقدون".