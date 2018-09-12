أمريكا تحذر إيران: ردنا سيكون حاسما إن هوجمت سفارتنا بالعراق

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذرت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إيران من مغبة مهاجمة القنصلية الأمريكية في البصرة أو السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بغداد.

وقالت ساندرز: "الرد الأمريكي سيكون حاسما وسريعا عند الدفاع عن أرواح الأمريكيين"، حيث أنه وخلال الأيام القليلة الماضية لوحظت هجمات مهددة للحياة في العراق، بما فيها ضد القنصلية في البصرة والسفارة في بغداد، لافتة إلى أن إيران لم تتحرك لمنع هذه الهجمات عبر الميليشيات التابعة لها في العراق والتي دعمتها ومولتها ودربتها وسلحتها.

وأضافت ساندرز إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم قد يؤدي إلى إصابة لأي من موظفيها أو خسائر لمنشآت تابعة للحكومة الأمريكية.