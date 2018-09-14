مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب ضابط إسرائيلي بجروح، الجمعة، فيما نفذت تل أبيب هجوما على موقعين تابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في حسابه على موقع "تويتر".

وقال أدرعي: "أغارت طائرة عسكرية ودبابة على موقعين لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، ردا على إلقاء عدة قنابل يدوية وعبوات ناسفة باتجاه قوات جيش الدفاع خلال أعمال الشغب العنيفة على طول السياج الأمني. بالاضافة الى ذلك أصيب ضابط بجروح طفيفة نتيجة شظايا عبوة أنبوبية تم إلقائها".

وحمَّل أدرعي حركة حماس "مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه"، مشددا على أنه "ستواصل قوات جيش الدفاع إحباط محاولات للمساس بمواطني دولة إسرائيل ولحماية حدودها".

وعن عدد القتلى الذين سقطوا جراء المواجهات في قطاع غزة، الجمعة، قال أدرعي: "من جديد تتزايد المؤشرات من غزة التي تشكك بشكل أساسي في مصداقية بيان وزارة الصحة التابعة لحماس حول مقتل الطفل شادي عبدالعزيز عبدالعال في مسيرة الفوضى. حسب المؤشرات والشهادات فإن الطفل قتل نتيجة إصابة من حجارة ألقيت خلال أعمال الشغب العنيفة"، موجها سؤاله إلى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إذا كان لديه رد بشأن ما حدث.