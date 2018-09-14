دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وليد الطبطبائي، النائب بالبرلمان الكويتي، إن المملكة العربية السعودية "منبع الإسلام" محذرا من عواقب تهديد أمنها واستقرار مؤسساتها التي قال إنها "ملك للأمة وليست لعائلة حاكمة.."

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "السعودية بلاد الحرمين ومنبع الاسلام وأي تهديد أو عبث بأمنها واستقرارها وتماسك مؤسساتها التي هي ملك الأمة وليست لعائلة حاكمة أو جهات نافذة هو أمر عواقبه وخيمة ولنا عبرة بما يجري حولنا.."

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وتابع الطبطبائي في التغريدة ذاتها: "أي نقد أو نصيحة يجب أن يراد منها فقط الصالح العام لا ان تكون بغرض تهييج الناس واثارة البلبة".