اعتقال علاء وجمال مبارك يبرز بتويتر.. ومغردون: مصر تدخل منعطفا تاريخيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز موضوع أمر محكمة الجنايات المصرية، السبت، إلقاء القبض على نجلي الرئيس المصري الأسبق، ضمن التحقيقات في قضية "التلاعب بالبورصة".

وبحسب تقرير نشرته بوابة الأهرام فإن المحكمة "أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.. كما نسبت لباقى المتهمين أنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك؛ عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص".

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