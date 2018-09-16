كيف يبدأ سفير السعودية بالأمم المتحدة يومه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مركز التواصل الحكومي للمملكة العربية السعودية، الأحد، فيديو يظهر فيه سفير المملكة بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، بمقطع حمل اسم "لابد أن يبدأ صباحه بالقول كيف سأتعلم شيئًا جديداً".

وقال المعلمي في الفيديو موجها نصائح للشباب: "أنا لا أحب اسداء النصائح، لأن النصائح في الكثير من الأحيان تؤخذ بصورة فوقية، ولكن أنا أكتفي بالقول إن عليهم (الشباب) أولا تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا، ثانيا، الحرص على الاتقان ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، والحرص على الاتقان يدل على أشياء كثيرة يدل على خلفيات ومبادئ كثيرة".

واردف المعلمي قائلا: "ثالثا، الحرص على التعلم واكتساب العلم والعلم لا يتوقف عند نهاية مرحلة دراسية معينة جامعية أو دراسات عليا أو غير ذلك، العلم هو ممارسة يومية.. الحمد لله يعني إن كنت اكتسبت شيئا فهو تراكمي على مدى السنين بالخبرة وبالتواصل وبالعمل وبالحرص على الاطلاع والحرص على التثقف.."