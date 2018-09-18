توابع ضرب طائرة موسكو في سوريا.. روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت روسيا السفير الإسرائيلي المقيم لديها، الثلاثاء، وذلك على خلفية استهداف الطائرة الروسية ومقتل 15 من أفرادها في سوريا عقب "هجوم صاروخي" شنته إسرائيل على سوريا، حسب وسائل إعلام محلية روسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن "استدعاء السفير الإسرائيلي لدى روسيا وذلك على خلفية حادثة طائرة (إيل-20) في سوريا"، موضحة في بيانها: "على خلفية الوضع القائم الخارجية تستدعي السفير الإسرائيلي".

تفاصيل الأزمة

"مأساة".. وصف اختاره وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في معرض حديثه عن استهداف طائرة موسكو بنيران سورية، كاشفا أن تل أبيب "أبلغت" بلاده "قبل دقيقة" من "ضرب سوريا"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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واعتبر وزير الدفاع الروسي أنه "نتيجة للأفعال غير المسؤولة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي حدثت مأساة أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا". وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن "شويغو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان".



ولفت وزير الدفاع الروسي خلال اتصاله مع ليبيرمان إلى أنه "على الرغم من الاتفاق بين إسرائيل وروسيا حول منع الحوادث الخطيرة بينهما، تم إبلاغ الجانب الروسي فقط قبل دقيقة من توجيه المقاتلات الإسرائلية (إف-16) ضربات على سوريا".

وحمّل شويغو إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" ومقتل طاقمها في سوريا، حسب وكالة "سبوتنيك". فيما أشار شويغو إلى أن "وزارة الدفاع الروسية دعت مرارا الجانب الإسرائيلي إلى ضبط النفس بشأن الهجمات على الأراضي السورية، مما يهدد أمن الجنود الروس".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الثلاثاء، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت، مساء الإثنين، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل —20". وأفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" بأن الجيش الروسي اعترف، الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة روسية، الإثنين، لكنها ألقت باللوم على اسرائيل في وضع طائرتها على خط النار.

وقال الميجور جنرال إيغور كوناشنكوف، المتحدث باسم الجيش الروسي: "نتيجة للأعمال غير المسؤولة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، قتل 15 جنديًا روسيًا ، وهو أمر لا يتماشى مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي".