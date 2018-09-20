دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، كما توعد حسن نصر، الأمني العام لحزب الله اللبناني، وذلك وفقا لما جاء على حسابه عبر موقع "تويتر".

وقال نتنياهو: "استمعت للتصريحات النارية التي أتت من جهة حزب الله. إنها أتت من شخص قال بعد 2006 إنه لو كان يعلم ماذا سيكون الرد الإسرائيلي على خطف جنودنا الثلاثة لكان يفكر مرتين إذا من الجدير القيام بذلك".

وتوعد نتنياهو نصر الله، قائلا: "إذن، أقترح له اليوم بأنه سيفكر ليس مرتين بل عشرين مرة لأنه لو اعتدى علينا إنه سيتلقى ضربة ساحقة لا يستطيع تصورها حتى".

وقد جاء وعيد نتنياهو ردا على نصر الله الذي قال، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجودا، موضحا في تصريحات بثتها قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء: "إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".

وتطرق نتنياهو للحديث عن العلاقات مع موسكو في أعقاب إسقاط مقاتلة روسية بسوريا قبل أيام، قائلا: "أما علاقاتنا مع روسيا فتحدثت مع الرئيس بوتين عشية يوم الغفران، مجرد لحظات قليلة قبل بدء العيد. عبرت باسمي وباسم مواطني دولة إسرائيل جميعا عن حزننا لمصرع 15 من أفراد الطاقم الجوي الروسي الذين أسقطت طائرتهم من قبل نيران سورية".

وأضاف نتنياهو: "قلت له إن المشكلة الأساسية هي المحاولات الإيرانية لاستخدام الأراضي السورية كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل ولتزويد أعدائنا مثل حزب الله بالسلاح. وقلت له إننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وإنه مع ذلك هنالك آهمية كبيرة جدا للحفاظ على التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا، ولذلك قررت إرسال قائد سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، إلى موسكو لتحقيق هدف مزدوج. الأول هو مواصلة الدفاع عن مواطنينا والآخر هو صون التعاون بين البلدين"، حسب تعبيره.