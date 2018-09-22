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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية "التلاعب في البورصة"، اختار علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مساء الجمعة، آية قرآنية للتغريد عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب علاء مبارك: "الحمد والشكر لله علي كل حال"، لينشر مع تعليقه نص الآية القرآنية رقم 173 من سورة آل عمران التي تقول: "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)".

وتوالت تعليقات ردا على تغريدة علاء مبارك على النحو التالي:

يشار إلى أن محكمة جنايات جنوب القاهرة كانت قد قبلت تظلم نجلي الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة" بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، تعادل 5.5 آلاف دولار.

وحددت المحكمة جلسة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال المحاكمة بعد قبول الدائرة 26 مدني الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني، برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التى أصدرت قرارًا في جلستها الماضية، حسب موقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

علما بأن CNN لا يمكنها التأكد من كل ما يتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.