دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الأمن الايراني، محمود علوي، الإثنين، عن "اعتقال معظم المتسببين في حادث مدينة أحواز الإرهابي"، مضيفا أن "مثل هذه الممارسات الإرهابية لن تخلّ بإرادة الشعب الايراني المسلم وبإرادة أهالي محافظة خوزستان"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وخلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين قتلى الهجوم الذي شهدته مدينة أحواز، السبت الماضي، قال علوي إن "المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي الكارثي عليهم أن يعلموا بأن أبناء ايران لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما حدث".

وتوعد "المتورطين" بأنهم "سينالون عقابهم الذي يستحقونه ليكون ذلك رسالة من إيران الإسلامية إلى العالم مفادها أن إيران ليست مسرحاً للعمليات الإجرامية التي تستهدف المواطنين، وأنّ كل مجرم هنا سينال عقابه".

وشدد على أن "قتل أطفال في سن السادسة وإطلاق النار باتجاه النساء والصغار ليست بالقضية التي تغض النظر عنها عناصر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية بهذه البساطة"، لافتا إلى أن "عناصر الأمن الايراني والقوات العسكرية والأمنية والسياسية وقوات الحرس الثوري والجيش والشرطة والسلطة القضائية والإدارة السياسية للبلاد ستتعرف علي جميع من وقفوا وراء هذه الجريمة"، معلنا "مقتل جميع مرتكبيها".

وقُتل ما لا يقل عن 29 شخصاً وجُرح 70 آخرون عندما فتح الإرهابيون النار على القوات المسلحة والمتفرجين الذين تجمعوا لمشاهدة العرض في الأحواز بإيران. وقالت وسائل إعلام حكومية إن المهاجمين الأربعة قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن.