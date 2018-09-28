شهود لـCNN: إطلاق صواريخ قرب قنصلية أمريكا ومطار البصرة بالعراق

اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال شهود عيان في تصريحات لـCNN إن صواريخ أطلقت تجاه مطار البصرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إلا أنها لم تضرب داخل المطار أو القنصلية الأمريكية التي تقع على مقربة من المطار.

وقال سكان في منطقة أبوصخير شمال البصرة إنهم سمعوا صوت إطلاق صاروخين الساعة الـ1:20 فجرا بالتوقيت المحلي تجاه المنطقة العامة في مطار البصرة، في حين قال شهود أن الصواريخ سقطت خارج حدود المطار.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـCNN إن القنصلية لم تتضرر، مؤكدا على أن الخارجية الأمريكية تراقب الوضع عن كثب وأن سلامة وأمن الأمريكيين تعتبر أولوية عليا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد قالت في بيان سابق، إن أمريكا سترد بسرعة وحزم للدفاع عن حياة مواطنيها، متهمة إيران باستخدام أذرعها في العراق للهجوم على المنشآت الأمريكية، وأنها تدعمها بالمال والسلاح والبرامج التدريبية لهذا الغرض.

يذكر أن مدينة البصرة، والتي تعد ثالث أكبر مدن العراق مساحة، تشهد اضطرابات واسعة منذ أسابيع واشتباكات دامية بين المحتجين والشرطة العراقية، وهو الأمر الذي زعزع الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.