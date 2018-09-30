وزير خارجية البحرين عن لقائه بالمعلم: نتعامل مع الدول لا مع من يسقطها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الحكومة السورية هي "حكومة سوريا" ولفت إلى أن بلاده تتعامل مع الدول لا مع من يحاول إسقاطها، وذلك في إطار تعليقه على اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، السبت.

وقال وزير الخارجية البحريني، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية في المملكة البحرينية على تويتر عن لقاء أجراه الشيخ خالد مع قناة العربية، الأحد، إن "الحكومة السورية هي حكومة سوريا" وأشار إلى أن البحرين تعمل مع الدول وإن اختلفت معها، لا مع من يسقطها.

وكشف الشيخ خالد أن لقاءه بوزير الخارجية السوري ليس الأول منذ بداية الأزمة وأشار إلى أنه "لم يرتب له هذه المرة"، منوها إلى أن اللقاء تم في فترة يشهد فيها العالم "تحولات إيجابية" بشأن الدور العربي الفاعل في الأزمة السورية.

بدورها، وبتعليق لـCNN، أكدت الحكومة البحرينية أن اللقاء كان "عابراً"، ولفتت إلى أنه "جاء ضمن المساعي الجادة لتفعيل الدور العربي فيما يتعلق بالوضع في سوريا".

يذكر أن عدسات المصورين كانت قد التقطت لقاء "حارا" بين وزير الخارجية البحريني ونظيره السوري، تبادل خلاله الطرفان العناق والأحاديث الجانبية.