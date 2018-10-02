إيران تعلن تفاصيل جديدة بشأن "هجوم الأحواز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، بهروز نعمتي، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن هجوم الأحواز الذي تسبب في مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات خلال عرض عسكري أقيم في البلاد 22 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال نعمتي إن "هناك تقصيرا محرزا في حادث الأحواز الإرهابي"، مضيفا في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية- شبه الرسمية- أنه "تم التصدي لعدد من المقصرين وتم تقديم عدد منهم إلى المحكمة".

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وعلى هامش الجلسة العلنية في البرلمان الإيراني، أدان نعمتي "حادث الأحواز الإرهابي"، لافتا إلى أن "اجتماع اليوم حضره العميد آشتياني مسؤول الاستخبارات المضادة في الأركان العامة ووزير الأمن ووزير الداخلية ومدير استخبارات محافظة خوزستان ومحافظ خوزستان والنواب".

وأضاف نعمتي: "في هذا الاجتماع قدم الأصدقاء تقاريرهم، وكذلك طرح 3 من نواب خوزستان حسب القرعة قضاياهم.. والموضوع الرئيس هو أنه نظرا للأجواء التي كانت موجودة، فإن هناك قصورا محرزا".

وتابع: "تم التصدي لعدد من مقصري حادث الأحواز الارهابي، وتم تقديم عدد من المقصرين إلى المحكمة"، معتبرا أنه "نظرا لأجواء البلاد ونظرا لوجود الجماعات التكفيرية في العراق وسوريا وفي أطراف إيران، لذلك لا ينبغي أن تكون مثل هذه الثغرات.. فالأمر يتطلب التعامل الجاد"، حسب تعبيره.

واختتم: "تقرر خلال الجلسة غير العلنية اليوم أن يعد وزير الداخلية تقريرا مفصلا شاملا، وكذلك يقوم المسؤولون المعنيون بتقديم تقاريرهم في هذا المجال، ليتم إبلاغه للمواطنين"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.