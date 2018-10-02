الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء على فحوى اتصاله بترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء السعودي على فحوى الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت.

وبعد أن قال ترامب إنه طالب الملك سلمان بإنفاق المزيد من الأموال مقابل الحماية الأمريكية للسعودية، كشف العاهل السعودي ما دار في الاتصال بينه وبين الرئيس الأمريكي.

فوفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد العاهل السعودي أنه ناقش مع ترامب: "العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه قال للملك سلمان: "أيها الملك لديك تريليونات الدولارات ومن دوننا من يعرف ما الذي سيحدث"، وطالبه بزيادة الدعم المادي لأمريكا مقابل حماية المملكة.