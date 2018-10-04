إيران تدعي أنها "الأقوى عسكرياً" في المنطقة.. إليكم قدرات الـ5 الكبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، أن إيران هي الدولة الأقوى عسكرياً في المنطقة، وأن "الأعداء" لا يجرؤون على مهاجمتها.

وبحسب قائمة موقع "Global Firepower"، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم، فإن أقوى 5 دول في المنطقة هي تركيا في المرتبة الأولى، والثانية مصر، والثالثة إيران، والرابعة إسرائيل، والخامسة المملكة العربية السعودية.

وقال صفوي إن "الكفاءة الدفاعية والهجومية لدي القوات المسلحة الإيرانية عالية جداً، وإيران هي الأكثر قدرة عسكرية في المنطقة. هذه القوة الفائقة جعلت الأمريكيين والصهاينة وبعض الدول تنسى فكرة الهجوم على إيران ولن تجرؤ على ذلك"، بحسب وكالتي أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية و"تسنيم".

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واتهم صفوي الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة زعزعة الأوضاع الداخلية في إيران، وقال إنهم "يحاولون ضرب الأمن الداخلي الإيراني لذلك يسعون وراء توحيد كافة الجماعات الإرهابية المعادية للثورة وعبر تمويل بعض الدول العربية يحاولون خلق فوضى في البلاد"، وأضاف أن "العسكريين الأمريكيين أنضج عقلاً من ساسة الولايات المتحدة ومن رئيسها".

واعتبر صفوي أن "الأمريكيين يحاولون إثارة حرب نفسية في قضايا عدة ليضعوا عبرها المجتمع الإيراني أمام تحديدات داخلية"، وقال إن "سياسة أمريكا هي سياسة الغطرسة، ويجب الوقوف في وجه هذه السياسة بقوة".

وأضاف أن "الأمريكيين يسعون إلى إقامة تحالف مع جميع الزمر المناهضة للثورة والتي تحظى بتمويل سعودي لزعزعة الأمن الإقليمي الإيراني". وتابع بالقول إنه "تم القضاء على داعش في العراق بمساعدة من إيران، وفي سوريا نتيجة الإجراءات الإيرانية فشلت أمريكا والسعودية والصهاينة في سياسة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".