مساحة بيضاء في "واشنطن بوست" بعد اختفاء جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تركت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مساحة بيضاء فارغة، في المكان المخصص لمقال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول، الثلاثاء الماضي.

وأشارت الصحيفة، في ملاحظة صغيرة بنهاية المساحة الفارغة، التي جاءت بعنوان "الصوت المفقود"، إلى أن خاشقجي يكتب مقالات رأي لها، وأن كلماته كان من المفترض أن تظهر في هذه المساحة ولكنه اختفى بعد زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

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كما خصصت الصحيفة مقالتها الافتتاحية للحديث عن الكاتب السعودي، وجاءت الافتتاحية بعنوان "أين جمال خاشقجي؟". وتحدثت الصحيفة في الافتتاحية عن خلفية خاشقجي، وقالت إنه كان لديه علاقات وثيقة مع السلطات السعودية قبل أن يوجه انتقادات إليها، خاصة على مدار العام الماضي، كما أشارت أيضا إلى انتقاداته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي دخل وغادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر قنصلية المملكة. وقال مصدر سعودي مسؤول، لـCNN، إن ادعاءات اختفاء خاشقجي "كاذبة"، وأضاف أن "خاشقي زار القنصلية لطلب أوراق حول حالته الاجتماعية، وخرج من القنصلية بعد وقت قصير". في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن "ما نعرفه هو أن المواطن السعودي ما زال داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".