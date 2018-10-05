وزير خارجية إيران "يمد يده" للمملكة: ترامب دأب على إهانة السعوديين

ترامب: قلت لملك السعودية قد لا تتمكنون من البقاء بدوننا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المملكة العربية السعودية إلى العمل معا من أجل بناء منطقة قوية ووقف الغرور، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة عن مطالبة المملكة بأن تدفع الأموال لأمريكا مقابل حمايتها.

وقال ظريف إن "الرئيس ترامب دأب على إهانة السعوديين من خلال القول بأنهم ليس بمقدورهم البقاء لمدة أسبوعين من دون دعمه لهم. هذه هي مكافأة الوهم بأن الأمن يمكن تأمينه بالاستعانة بالخارج".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إننا نمدّ مجدداً أيدينا إلى جيراننا قائلين لهم: دعونا نبني منطقة قوية ولنوقف هذا الغرور الاستكباري"، وفقا لما جاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

ومساء الخميس، تحدث ترامب للمرة الثالثة خلال أسبوع عن مطالبته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تدفع المملكة "ثمن حمايتها".

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي للجمهوريين، في ولاية مينيسوتا، إن الملك سلمان سيدفع. وجاء ذلك بعد تصريحات مماثلة لترامب في تجمعين بولاية ميسيسبي الثلاثاء الماضي، وولاية ويست فيرجينيا السبت الماضي.