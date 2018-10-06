إيران: أمريكا عجزت عن إنقاذ السعودية.. وعلى نتنياهو تعلم السباحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن جماعة "حزب الله" اللبنانية وحدها استطاعت مواجهة إسرائيل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من إنقاذ المملكة العربية السعودية مما وصفه بـ"مستنقع اليمن".

وقال سلامي إن إيران باتت أكثر قدرة على جميع الأصعدة وإن أمريكا "على حافة الانهيار". وأضاف أن "أمريكا أنفقت مبالغ ضخمة في المنطقة تقدر بسبعة ترليون دولار أي ما يعادل عائدات إيران النفطية على مدى 100 عام ورغم ذلك باتت عاجزة عن تحقيق مآربها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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ورأى سلامي أن "أمريكا لم تكن أبداً عاجزة مثل اليوم"، وقال: "نسأل الأمريكان، ما هو النصر الذي حققتموه خلال 40 عاماً؟ هل تمكنت 7 تريليون دولار أنفقتموها في الدول الإسلامية من تحقيق أبسط إنجاز سياسي لكم؟ لماذا لم تتمكنوا في سوريا من تحقيق أمنياتكم؟ والوقوف أمام نمو قوة حزب الله وإنقاذ السعودية من مستنقع اليمن؟".

ووصف سلامي إسرائيل بأنها "الدمية السياسية" لأمريكا في المنطقة، وقال إن "الكيان الصهيوني ليس في دائرة تهديدنا، فحزب الله لوحده طوى صفحة الكيان الصهيوني"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

ودعا سلامي، ساخراً، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعلم السباحة، معتبرا أن مصير إسرائيل هو "الزوال"، وأضاف: "نقول لرئيس وزراء الكيان الصهيوني الجوال بدلاً من تحريض العالم على التقدم الإيراني، تعلم السباحة في المتوسط لأن ليس أمامه مجال سوى الفرار إلى البحر، اذ سنرى قريباً زوال هذا الكيان المزيف".