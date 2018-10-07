نشر الأحد ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها على "تويتر"، صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالزي العسكري خلال تطوعه في "حرب الوديعة" عام 1969.

وذكرت دارة "الملك عبدالعزيز"، في تعليق مع الصورة، أنها: "صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال تطوعه في حرب الوديعة"، وهي معارك حدودية نشبت بين السعودية واليمن الجنوبي في عام 1969.

وأضافت دارة "الملك عبدالعزيز"، في تعليقها بيتا من الشعر جاء فيه: "ديرة الإسلام حامينه إنّا... قاصرين دونها كل شارب"، مختتمة تغريدتها بهاشتاغ "#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ"، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات الأمير محمد بن سلمان التي رد فيها على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة بأن "تدفع لأمريكا مقابل حمايتها.

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ودارة "الملك عبدالعزيز" هي مؤسسة متخصصة في "خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث" المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي تأسست عام 1972، بحسب ما جاء على موقع الدارة التي تحمل اسم العاهل السعودي الراحل ومؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.