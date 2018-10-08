أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طلبت تركيا من المملكة العربية السعودية، السماح لها بتفتيش قنصليتها في إسطنبول، في إطار البحث عن الصحفي والكاتب السعودي المفقود، جمال خاشقجي، وفقاً لما نقلته قناة TRT التركية الرسمية، الإثنين.

وأكدت القناة أن تحقيقاً "كاملا" يجرى لمعرفة مكان الصحفي السعودي المفقود، وفي إطار هذا التحقيق طلبت تركيا تصريحاً لتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.

بدوره، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال الأحد إن التحقيق جار بالصور التي التقطتها كاميرات المراقبة عند مدخل ومخرج القنصلية منذ دخول خاشقجي إليها.

في خطوة مصاحبة لتفتيش القنصلية، كانت تركيا قد استدعت تركيا السفير السعودي لديها للمرة الثانية، وطلبت "تعاونا كاملا" من المملكة لمعرفة تفاصيل اختفاء خاشقجي، وفقاً لما قاله المتحدث باسم الخارجية التركية لـCNN، الإثنين.

يذكر أن الصحفي السعودي كان قد اختفى الثلاثاء الماضي، بعد دخوله إلى القنصلية السعودية، للحصول على أوراق طلبتها السلطات التركية لإتمام زفافه من خطيبته التركية، خديجة جنغير.