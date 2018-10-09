وزير خارجية بريطانيا يجتمع بالسفير السعودي بشأن جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الثلاثاءـ أنه اجتمع بالسفير السعودي لدى بريطانيا، للحصول على "أجوبة فورية" حول اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التقيت للتو بالسفير السعودي للحصول على أجوبة فورية حول جمال خاشقجي"، على حد تعبيره.

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وأضاف هانت قائلا: "العنف ضد الصحفيين يتزايد حول العالم وهذا الأمر يشكل تهديدا لحرية التعبير، إذا كانت الأدلة التي قدمتها التقارير الإعلامية صحيحة، سنتعامل مع الحادثة بجدية، فالصداقات تبنى على القيم المشتركة".

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بدوره، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، كلاً من تركيا والمملكة العربية السعودية لإجراء "تحقيق سريع ونزيه ومستقل" بشأن اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.