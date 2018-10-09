تعليق من فرنسا وبريطانيا بشأن "اختفاء" جمال خاشقجي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عن "قلقها" حول موضوع اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خشقجي، إذ قالت في بيان لها إنها "تأمل أن يتم توضيح هذا الموقف في أسرع وقت ممكن".

بدورها أشارت المملكة المتحدة، في تصريح صادر عن مكتب وزارة خارجيتها، إلى أن الاتهامات المتعلقة باختفاء خاشقجي تعد "جدية جداً"، مضيفة: "نحن على علم بأحدث التقارير ونعمل بشكل عاجل لتحديد الحقائق، بالإضافة مع حكومة المملكة العربية السعودية".

وكان خاشقجي، الذي غادر السعودية عام 2017، قد دخل إلى قنصلية بلاده، الثلاثاء الماضي، للحصول على وثائق عن زواجه المرتقب بينما كانت خطيبته التركية تنتظر في الخارج، ولكنها قالت إنها لم تره أبدا مرة أخرى، بينما قال مسؤول سعودي إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من زيارته، إلا أن السعوديين لم يفرجوا عن أي لقطات للمراقبة أو أدلة أخرى.

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وعبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن اختفاء الإعلامي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مضيفاً: "أشعر بالقلق حيال ذلك ولا أحب أن أسمع عن الأمر، ونأمل أن يُحل ذلك. لا أحد يعرف أي شيء عن الأمر الآن، لكن هناك بعض القصص السيئة للغاية، لا أحب ذلك".

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وتزامنت تصريحات ترامب مع إنكار شديد من سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي قال إن الادعاءات بأن خاشقجي قد قُتل أو احتجز من قبل السلطات السعودية "زائفة تماما، ولا أساس لها"، وفقا لبيان حصلت عليه CNN.