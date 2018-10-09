ماذا قال بومبيو بشأن "اختفاء" جمال خاشقجي؟

(CNN)-- دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حكومة المملكة العربية العربية السعودية إلى "دعم إجراء تحقيق شامل في اختفاء" الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في بيان صادر، الإثنين: "لقد رأينا تقارير متضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحفي السعودي البارز ومساهم بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي"، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعرب عن "قلق" الولايات المتحدة بشأن اختفائه.

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ولفت بومبيو إلى أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية "تحدثوا مع المملكة العربية السعودية من خلال القنوات الدبلوماسية حول هذا الموضوع"، خاتما البيان بقوله: "ندعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى دعم إجراء تحقيق شامل في اختفاء خاشقجي، وأن نتحلى بالشفافية حول نتائج هذا التحقيق"، حسب تعبيره.

ودخل خاشقجي، الذي غادر السعودية عام 2017، قنصلية بلاده، الثلاثاء الماضي، للحصول على وثائق عن زواجه المرتقب بينما كانت خطيبته التركية تنتظر في الخارج. وتقول إنها لم تره أبدا مرة أخرى. وقال مسؤول سعودي إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من زيارته. لكن السعوديين لم يفرجوا عن أي لقطات للمراقبة أو أدلة أخرى.

وقال ترامب، الإثنين، إنه "قلق" من التقارير التي تحدثت عن اختفاء خاشقجي، موضحا: "أشعر بالقلق حيال ذلك" و"لا أحب أن أسمع عن ذلك، ونأمل أن يتم ذلك. الآن، لا أحد يعرف أي شيء عن ذلك"، مضيفا أن "هناك بعض القصص السيئة للغاية عن ذلك. لا أحب ذلك".

وتزامنت تصريحات ترامب مع إنكار شديد من سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي قال إن الادعاءات بأن خاشقجي قد قُتل أو احتجز من قبل السلطات السعودية "زائفة تماما، ولا أساس لها"، وفقا لبيان حصلت عليه CNN.

وجاء في البيان أن "هناك العديد من الحقائق المتعلقة بمكان وجوده والتي من المأمول أن يتم الكشف عنها من خلال التحقيقات الجارية. على الرغم من ذلك، شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تسريبات خبيثة وشائعات قاتمة تحلق حول مكان ومصير جمال".

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وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "أؤكد لكم أن التقارير التي تشير إلى أن جمال خاشقجي قد اختفى في القنصلية في اسطنبول أو أن سلطات المملكة احتجزته أو قتلته هي زائفة تماما ولا أساس لها من الصحة".

بدوره، علق نائب الرئيس مايك بنس أيضاً على اختفاء خاشقجي، قائلاً على موقع "تويتر": "منزعج بشدة لسماع تقارير حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي. إذا كان هذا صحيحاً، فهذا يوم مأساوي. العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم يشكل تهديداً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان ، العالم الحر يستحق إجابات".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها ترامب بشأن خاشقجي، الذي شوهد للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول، الثلاثاء الماضي.