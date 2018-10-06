دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ملفات عديدة تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في حواره مع وكالة "بلومبرج"، التي نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة.

فقد تحدث الأمير محمد بن سلمان عن صفقات السلاح التي تشتريها السعودية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التطرق لعلاقات بلاده مع إدارتي الرئيسين الأمريكيين السابق باراك أوباما والحالي دونالد ترامب، وصولا إلى الوضع الاقتصادي لشركة النفط العملاقة أرامكو، فضلا عن قصة "اختفاء" الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في المقابلة التي أجريت في قصر ملكي بالعاصمة الرياض.

CNN ترصد أبرز التصريحات إليكم في السطور التالية

"حب" ترامب

أشاد الأمير محمد بن سلمان، بعلاقته بترامب، بعد أيام من تحذير الأخير بأن قيادة المملكة الغنية بالنفط قد لا تدوم "أسبوعين" دون دعم أمريكي، حسب ما نقلته وكالة أنباء بلومبرج على موقعها الإلكتروني، الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج تصريحات الأمير محمد بن سلمان، إذ قال عن ترامب: "أحب العمل معه"، خلال مقابلة أجريت معه في القصر الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مضيفا: "أنت تعرف، عليك أن تقبل أن أي صديق سيقول أشياء جيدة وأشياء سيئة".

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محمد بن سلمان: أحب العمل مع ترامب.. ونشتري السلاح الأمريكي بأموالنا

"اختفاء" جمال خاشقجي

في أول تعليق له، قال الأمير محمد بن سلمان إن بلاده مستعدة للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في اسطنبول للبحث عن الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته إليها.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن "المبنى (القنصلية) أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والتفتيش على ما يريدون" و"ليس لدينا ما نخفيه".

وسلطت وكالة بلومبرج الضوء على "خاشقجي، الذي كان يعيش في منفى اختياري خلال العام الماضي"، مضيفة أنه "فقد منذ الثلاثاء. وتقول خطيبته وأصدقاؤه إنهم يخشون أن يكون قد تم احتجازه أو اختطافه بسبب انتقاده للحكومة، وتعتقد السلطات التركية أنه لا يزال داخل القنصلية. غير أن الأمير قال إن خاشقجي غادر المبنى بعد فترة طويلة من دخوله".

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أول تعليق من محمد بن سلمان بشأن "اختفاء" جمال خاشقجي

طرح أرامكو

على الصعيد الاقتصادي، حدد الأمير محمد بن سلمان موعد طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام، مشددا على أن "الخطة المتوقفة لبيع الأسهم في شركة النفط العملاقة ستمضي قدماً"، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج، الجمعة.

وتعهد الأمير محمد بن سلمان بأن يكون الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو بحلول عام 2021، مضيفا أن قيمة الشركة "تبلغ 2 تريليون دولار أو أكثر"، وذلك في معرض تصريحاته التي أدلى بها للوكالة في مقابلة أجريت بقصر ملكي في العاصمة الرياض، الأربعاء.

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محمد بن سلمان يحدد موعد طرح "أرامكو" للاكتتاب وقيمتها

"فشل" أوباما في مصر

اعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عملت ضد "أجندة" بلاده، معتبرا أن إدارته "فشلت" في مصر، وذلك في معرض تصريحاته التي كشفت عنها وكالة بلومبرج، الجمعة.

وفي حديثه، قال الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة أجراها في قصر رئاسي بالعاصمة السعودية الرياض: "أعتقد، وأنا آسف إذا كان هناك من يسيء فهم ذلك، لكنني أعتقد أن الرئيس أوباما، خلال السنوات الـ8 التي قضاها، عمل ضد العديد من أجندتنا، ليس في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا في الشرق الأوسط".

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محمد بن سلمان: أمريكا "فشلت" في مصر تحت قيادة أوباما