تركيا: مجموعة عمل مشتركة بشأن خاشقجي بناء على عرض سعودي

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، عن خطوة جديدة بشأن واقعة اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إنه "بناء على عرض من المملكة العربية السعودية، سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة للكشف عن حادثة جمال خاشقجي"، وذلك وفقا لما كشفت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية.

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ولم تكشف وكالة الأناضول عن مزيد من التفاصيل، مكتفية بتغريدة نقلت فيها هذا النبأ إلى متابعيها على موقع "تويتر".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد كشف، الخميس، أن محققين أمريكيين يعملون مع تركيا والمملكة العربية السعودية لمعرفة ما حدث لخاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته للقنصلية السعودية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي اتصال هاتفي هو الثاني في أقل من 24 ساعة مع قناة "فوكس نيوز"الأمريكية، قال ترامب: "ننظر إلى ذلك بجدية كبيرة جدا، ولا يعجبني الأمر على الإطلاق، لا يوجد مواطنون أمريكيون ولكنه أمر غير مهم في هذه الحالة، لا يعجبني ذلك ولا يعجبني أن يحدث لصحفيين".