كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبرت خطيبة الصحفي والكاتب السعودي المختفي، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، عن حزنها بسبب اختفاء خطيبها، وكشفت عن خطتها لذكرى ميلاده الـ60، والتي تصادف السبت، كما أنها طالبت المملكة العربية السعودية بالكشف عن مصير خطيبها.

وكتبت جنكيز عبر صفحتها على تويتر: "في ذكرى يوم ميلاد جمال خاشقجي الستين: كانت خطتي لهذا اليوم 13 أكتوبر ان افعل مفاجأة لخطيبي جمال وادعوا فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور باسطنبول حيث انه هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن".

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وأتبعت خطيبة الصحفي والكاتب السعودي، تغريدتها أوسمة "أين جمال خاشقجي" و"ضاع حلمي" و"يوم ميلاده"، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبتها الحكومة السعودية بالكشف عن مصير خطيبها.

وكانت جنكيز قد كتبت عبر تويتر في وقت سابق السبت: " أطالب السعودية لإفصاح رسمياً عن مصير خطيبي جمال خاشقجي المختفي منذ عشرة ايّام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وعدم خروجه منها الي يومنا هذا"، على حد تعبيرها.

يذكر أن خاشقجي كان قد اختفى في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول العالم.