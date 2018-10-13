تزامنا مع اختفاء خاشقجي.. السبهان: نتعرض لحملة إعلامية "كاذبة"

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الدولة لشؤون الخليج في المملكة العربية السعودية، ثامر السبهان، أن السعودية ورموزها يتعرضون لحمة "كاذبة غادرة قذرة"، مشيراً إلى أن ما يحدث، عمل ممنهج ومنظم منذ مدة، وذلك بالتزامن مع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع الشهر الجاري.

وقال السبهان في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، السبت: "ما تتعرض له بلاد الحرمين ورموزها من حملات اعلامية كاذبة غادرة قذرة هي ليست وليدة اليوم هو عمل ممنهج ومنظم منذ عدة عقود من يريد الباطل فهو له اما الحق فنحن اهله ( ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ)".

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وتأتي تغريدة الوزير السعودية بالتزامن مع اختفاء خاشقجي، الذي فُقد بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

أثار اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جدل كبيرا حول العالم وتوجهت أصابع الاتهام نحو الرياض، التي أنكرت بدورها ضلوعها بهذه القضية، وباشرت التحقيق مع تركيا لمعرفة مصير خاشقجي.