ترامب يهدد بـ"العقاب الشديد" في حال ثبوت اغتيال جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "عقاب شديد" على المملكة العربية السعودية في حال ثبوت ضلوعها باغتيال الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا مطلع الشهر الجاري.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة CBS، السبت، عند سؤاله عن الخيارات المطروحة أمامه في حال ثبوت ضلوع السعودية باغتيال خاشقجي، وما إذا كانت العقوبات الاقتصادية إحداها، قال إن هناك وسائل أخرى للتعامل مع مثل هذه القضايا، دون أن يتضرر سوق السلاح الأمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكي ما حدث بالفعل "المشين والمقرف"، وذلك لأن خاشقجي صحفي، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض "عقابا شديدا" على المملكة في حال ثبوت ضلوعها باغتيال الصحفي السعودي.

يذكر أن خاشقجي كان قد اختفى في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، وأثار اختفاؤه جدلاً كبيراً على مستوى العالم بسبب الاتهامات التي وجهت للمملكة باغتياله، والغموض الذي أحاط بمصيره.