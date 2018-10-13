وزير الخارجية التركي يطالب السعودية بمزيد من التعاون بقضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لم تر تعاونا من قبل المملكة العربية السعودية، في التحقيق الجاري لمعرفة مصير الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، مطالباً الرياض بالتعاون والسماح للسلطات التركية بتفتيش قنصليتها في إسطنبول.

وقال أوغلو، السبت، عقب وصوله للعاصمة البريطانية، لندن: "على السعودية أن تتعاون مع طلب تفتيش قنصليتها"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.

إقرأ أيضا: تزامنا مع اختفاء خاشقجي.. السبهان: نتعرض لحملة إعلامية "كاذبة"

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن أنقرة "لم تر تعاونا" من قبل المملكة في عملية التحقيق الجاري لمعرفة مصير خاشقجي، مطالباً الرياض بقديم تعاون أكبر في هذا الصدد.

ولفت أوغلو إلى أن هناك إجماع بالرأي في تركيا بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المملكة للكشف عن مصير الصحفي السعودي، بناء على طلب السعودية.

يذكر أن خاشقجي كان قد اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.