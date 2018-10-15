المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن اختفاء خاشقجي: ننتظر ظهور الحقائق

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، موقف بلاده من أزمة اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إذ أكد أن طهران تنتظر الكشف عن جميع الحقائق قبل التعليق على هذه القضية.

وقال قاسمي وفقا لما نقلته قناة "IRIB" الحكومية الإيرانية، إن إيران تنتظر الكشف عن جميع الحقائق قبل التعليق على قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه من المبكر التعليق على أزمة اختفاء خاشقجي، ولفت إلى أن طهران تفضل الانتظار حتى تظهر الحقائق لتعلق.

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يذكر أن جمال خاشقجي كان قد اختفى بعد أن دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، دون أن يعرف مصيره حتى اللحظة.