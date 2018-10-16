دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب مجلس الوزراء السعودي بتجاوب تركيا مع طلب المملكة تشكيل فريق تحقيق مشترك للكشف عن تفاصيل وملابسات قضية اختفاء الإعلامي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس الثلاثاء.

وعبرت السعودية عن ترحيبها بموافقة أنقرة على تشكيل فريق تحقيق مشترك لمعرفة أسباب وملابسات اختفاء الإعلامي السعودي، في مدينة إسطنبول التركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأعرب مجلس الوزراء السعودي بجلسته التي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة، عن تقديره لـ"أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات"، وفقا لواس.

وكان قد وصل بومبيو إلى السعودية صباح الثلاثاء، وعقد لقاءا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، عادل الجبير.

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يذكر أن فريق تحقيق تركي بدأ بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، والتي اختفى خاشقجي بعد دخوله إلى حرمها في 2 أكتوبر/تشرين أول، كما أنه من المقرر أن تفتش أنقرة منزل القنصل السعودي، الثلاثاء.