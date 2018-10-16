أردوغان: نحقق باستخدام محتمل لـ"مواد سامة" في القنصلية السعودية

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن المحققين المسؤولين عن قضية اختفاء الإعلامي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، يبحثون في إمكانية وجود "مواد سامة" واستخدام الطلاء لإزالتها.

وقال أردوغان الذي أدلى بتصريحاته، أثناء مؤتمر صحفي أقيم بعد يوم من تفتيش القنصلية السعودية، إن البدء بتفتيش القنصلية جاء نتيجة "الاتصالات المكثفة"، مضيفاً أن عمليات التفتيش كانت "مكثفة واستمرت للصباح"، ولفت إلى أنها متواصلة.

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وأعرب الرئيس التركي عن أمله بالتوصل إلى نتائج من شأنها أن تعطي تركيا "انطباعا معقولاً في أقرب وقت ممكن"، كما أوضح أن التحقيقات تبحث في العديد من الاحتمالات مثل "المواد السامة وإزالة تلك المواد بالطلاء فوقها"، مضيفاً أن ذلك سيُبنى على نتائج التفتيش.

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وكان فريق التحقيق التركي، قد دخل إلى القنصلية السعودية، في إسطنبول، الإثنين، للتحقيق بقضية اختفاء خاشقجي، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية، بينما أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أن المحققين الأتراك سيباشرون بتفتيش منزل القنصل السعودي، الثلاثاء.