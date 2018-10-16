كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالبت أسرة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في أول بيان لها منذ اختفائه، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في "موته"، بحسب البيان الذي حصلت CNN على نسخة منه.

وقالت الأسرة في بيانها: "نحن نتابع، بحزن وبقلق، الأنباء المتضاربة بشأن مصير والدنا بعد فقدان الاتصال معه، قبل أسبوعين، عندما اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. إن عائلتنا مصدومة، وتتوق إلى أن نكون سوية في هذا الوقت المؤلم".

وأضافت الأسرة أن "المسؤولية الأخلاقية والقانونية القوية التي غرسها والدنا فينا تلزمنا بالدعوة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف موته". وأعربت الأسرة عن امتنانها "لجميع أولئك الذين احترموا خصوصيتنا خلال هذه الاوقات الصعبة".

وفي وقت سابق، قال مصدران، في تصريحات خاصة لـCNN، إن السعوديين يحضرون تقريرا يفيد بأن جمال خاشقجي، "قُتل بالخطأ خلال تحقيق معه كان بهدف إعادته" إلى المملكة.

وذكر أحد المصدرين أنه "من المحتمل أن التقرير سيخلص إلى أن العملية نُفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، والأشخاص المتورطون سوف يحاسبون".

وأوضح أحدهما أن التقرير ما زال قيد الإعداد، مضيفا أن "الأمور قد تتغير". ويذكر أنه لم يتسن لـCNN الاطلاع، حتى الآن، على أي نسخ أولية من التقرير.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق، إنه استنتج من الحديث الذي دار بينه وبين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، أن "قتلة مارقين" قد يكونوا مسؤولين عن مقتل خاشقجي، الذي اختفى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. وأمر ترامب، وزير خارجيته، مايك بومبيو، بالتوجه إلى السعودية للقاء الملك سلمان، وبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي.