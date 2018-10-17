دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه لم يتم تفتيش منزل القنصل السعودي، محمد العتيبي، في إسطنبول، الثلاثاء، بناء على طلب من جانب المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأناول التركية الرسمية.

وقال أوغلو في حديث للصحفيين بعد نهاية لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "مع الأسف لم يتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي، مساء أمس".

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وأكد وزير الخارجية التركي، أن سبب عدم تفتيش منزل القنصل جاء بناء على طلب من السعوديين، بسبب وجود أسرة القنصل في الداخل، وعبر عن أمله بالدخول إلى مقر إقامة العتيبي، الأربعاء.

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وعن اجتماعه، ببومبيو، قال أوغلو إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي رسالة بخصوص منبج السورية قال فيها إنه إذا كان لدى واشنطن صعوبات بإزاحة من وصفهم بـ"الإرهابيين"، فإن أنقرة ستتكفل بالأمر.