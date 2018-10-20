نشر ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وسط سلسلة أوامر ملكية في إطار التحقيقات في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، فمن هو القحطاني؟

- ولد في 7 يونيو/حزيران من عام 1978 في العاصمة السعودية، الرياض

- حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود

- وصل إلى رتبة نقيب في كلية الملك فيصل الجوية قبل أن يتحول إلى ديوان ولي العهد

- عمل مستشارا قانونيا في سكرتارية ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز حينها، عام 2003

- عمل مديرا لدائرة الإعلام في سكرتارية ولي العهد

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- عمل مستشارا في مكتب نائب رئيس الديوان الملكي

- شغل منصب مستشارا في مكتب رئيس الديوان الملكي

- عمل مديرا عاما لمركز الرصد والتحليل في الديوان الملكي عام 2008

- شغل منصب مستشارا في الديوان في الملكي عام 2012

- عمل مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير عام 2015

- تم تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للأمن السيبرالي والبرمجة والدرونز عام 2017

- المشرف العام على اللجنة العليا للاتحادات الرياضية القتالية عام 2018