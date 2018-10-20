تركي آل الشيخ: السعودية رمز العدالة وستبقى في شموخ يغيض الأعداء

أُعفي من منصبه وسط تحقيقات قضية خاشقجي.. من هو أحمد عسيري؟

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دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس هيئة الرياضة السعودية، على ما أعلنته المملكة العربية السعودية حول "موت" الإعلامي جمال خاشقجي، معتبرا أن السعودية هي "رمز العدالة".

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، صباح السبت، إن "العدل أساس الملك، والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت، ستبقى... في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء"، على حد تعبيره، مع هاشتاغ "#مملكة_العدل_السعودية"، الذي تصدر "تويتر" في السعودية بعد إعلان نتائج التحقيقات الأولية فيما حدث لخاشقجي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر عدة أوامر ملكية شملت إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، بالإضافة إلى 3 لواءات آخرين بالاستخبارات.

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كما وجه الملك بتشكيل بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "بناء على ما رفعه ولي العهد"، من أجل "إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات". وطالب الملك سلمان بأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.

وجاء ذلك عقب إعلان النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أن "التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن "تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".